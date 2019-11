GAZZETTA, Castro rivelazione. Ribery "seconda vita"

Interessante approfondimento de La Gazzetta dello Sport al suo interno questa mattina. Il quotidiano ha stilato dei nomi di giocatori rivelazioni di questo avvio di campionato, ma anche di chi sembrava a fine carriera ed invece ha trovato una "seconda vita". Nella prima categoria non poteva non esserci Gaetano Castrovilli, centrocampista viola che Montella ha paragonato a Giancarlo Antognoni. A 22 anni - si legge - può già definirsi un centrocampista completo, capace di interdire, costruire il gioco, o cambiare passo e trasformarsi in una mezzala da gol. L'azzurro è il premio. Nell'altra categoria è invece presente Franck Ribery, l'ex Bayern Monaco che a 38 anni è diventato - scrive la rosea - l'anima e il gioco d'attacco della Viola, che non vede l'ora torni dalla squalifica. La sua media voto è del 6,68... Avercene di giocatori che saltano sempre l'uomo come lui e creano superiorità.