GAZZETTA, Caso Chiesa: il punto. Inter e Juventus...

Tiene ovviamente banco il caso Federico Chiesa, tanto che La Gazzetta dello Sport dedica alla questione gli spazi a pagina 2 e 3. Partendo dalla ricostruzione dei fatti, con il giocatore che - tornato dai 90' con gol in nazionale - in allenamento da martedì ha iniziato a palesare fastidi agli adduttori, fino al riscaldamento in quel di Verona e quel "non me la sento di entrare" rivolto al tecnico Vincenzo Montella. Da ieri il ragazzo, presentatosi in gruppo, segue un percorso personalizzato che lo vedrà rientrare infine domani a pieno regime. In casa Fiorentina, intorno a Natale, sarà presentata una ricca proposta di rinnovo dal ds Pradè e, qualora fosse rifiutata, poi non resterebbe altro che mettere sul mercato il ragazzo, si legge sulla rosea. Cosa farà la famiglia? Enrico, che non segue le partite di suo figlio da qualche tempo (un segnale non esattamente positivo), potrebbe anche decidere di affidarsi ad un grande procuratore. In questo momento, sul mercato, ci sarebbe l'Inter con maggiore bisogno, ma senza riuscire a mettere almeno 70 milioni di euro per gennaio, il discorso è da rimandare a giugno. I viola mettono la Juventus in ultima fila, e sono disposti anche a cedere Chiesa alle big d'Europa, ma in ballo c'è anche una promessa dello stesso Chiesa, Enrico, con la dirigenza bianconera.