GAZZETTA, Caccia all'esterno. Stengs ora è in prima fila

Per l’esterno d’attacco la Fiorentina guarda al Nord Europa, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Dall’Olanda spunta il nome di Calvin Stengs del Feyenoord e per lui ci sarebbe già stato un contatto a dimostrazione dell’interesse. Il classe ‘98 dall’inizio della stagione, considerando tutte le competizioni, conta 23 presenze nel club attuale, con 7 gol e 9 assist e non ha mai nascosto la sua grande voglia di confrontarsi con il nostro campionato, come confermato in una conferenza stampa qualche settimana fa. Stengs è un profilo da monitorare che va ad aggiungersi a quello del tedesco Niklas Beste, 24enne dell’Heidenheim.

Sta invece sfumando Ngonge del Verona con la società gialloblù che avrebbe trovato un accordo con l’Aston Villa per 10 milioni di euro. Poi dipenderà anche dalla volontà del calciatore che preferirebbe rimanere in Italia, ma per i viola adesso la strada è ancor più in salita. Alla Fiorentina piace molto pure Armand Laurientè del Sassuolo, però in questo caso c’è il grosso ostacolo del prezzo fissato dal club neroverde, superiore ai 20 milioni e un altro uomo in ottica viola potrebbe essere Strefezza del Lecce, ma anche in questo caso la trattativa ad ora sembra in salita.