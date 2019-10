GAZZETTA, Brescia-Viola è solo un lampo di Tonali

La Gazzetta dello Sport commenta la partita andata in scena ieri sera tra Brescia e Fiorentina sottolineando come l'emozione pi grande sia stata l'azione di Tonali per il gol, poi annullato, di Aye al 4'. Questa bella promessa non viene mantenuta dalla partita, che si svolge senza particolari emozioni nonostante l'inserimento di Balotelli nel secondo tempo. La Fiorentina con l'attacco leggero ma pesante viene imbrigliata dalla difesa avversaria ma, anche se fa un passo indietro dal punto di vista del gioco e interrompe la striscia di vittorie consecutive, porta a sei i risultati utili di fila.

Da segnalare il voto in pagella che la rosea assegna a Dragowski: un s.v. che racconta l'inoperosità del portiere polacco della Fiorentina.