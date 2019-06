GAZZETTA, Braccio di ferro Chiesa-Fiorentina

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di Federico Chiesa e del suo futuro. Secondo quanto riportato dalla rosea, in casa Fiorentina siamo al muro contro muro e quello legato a Chiesa rischia di diventare uno dei casi dell'estate.

Anche perché l'atteso confronto con Commisso non è arrivato ieri e quasi certamente non avverrà oggi: l'esterno viola ha deciso di godersi le vacanze dopo l'Europeo ma non ha cambiato idea e vuole andare alla Juventus. Il prossimo appuntamento calcistico del figlio di Enrico è a Moena, dove è atteso per il 15 luglio, ma la sensazione è che ancora debba accadere qualcosa. Da una parte c'è la Fiorentina e la ferma volontà della nuova proprietà di trattenere il proprio talento, dall'altra la posizione della famiglia, che non vuole lo scontro frontale ma che proporrà due soluzioni: o la cessione subito oppure si arriva alla scadenza del contratto tra tre anni. La Juventus resta in attesa e prepara l'offerta: 50-60 milioni più Spinazzola.