GAZZETTA, Boa principe. Ed è nata una stellina

Una Gazzetta dello Sport entusiasta commenta la partita giocata ieri sera dalla Fiorentina contro il Galatasaray. Grande protagonista è stato Kevin-Prince Boateng, pirata voluto dalla dirigenza viola per dare personalità e muscoli alla squadra. Il nuovo acquisto viola è stato sempre dentro la partita e ha recitato tante parti in commedia. È stato bravo a muoversi tra le linee, a venire incontro ai centrocampisti, a proporre improvvise aperture per gli inserimenti degli esterni e a cercare la porta avversaria. E il gol su rigore è stata la ciliegina. Come lui è piaciuto anche Riccardo Sottil: il ragazzino viola non sbaglia un colpo e ha segnato su imbeccata del Boa. Infine Lirola ha avuto un impatto positivo, così come Badelj: gli acquisti voluti da Barone e Pradè, almeno in questa amichevole di lusso, non hanno tradito le attese.