GAZZETTA, Beltran ha dato la sua disponibilità domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport scrive che Firenze domani sera contro il Torino aspetta Lucas Beltran al centro dell'attacco. L’argentino si è sbloccato, in campionato ha trovato la via del gol per 3 volte nelle ultime 3 gare consecutive in cui è stato utilizzato e ora non vuole fermarsi. Al centro sportivo si allena con il resto dei compagni, sogna di ripetersi al Franchi con i granata e stringerà i denti, se necessario.

Il giocatore ha dato la propria disponibilità e, tranne colpi di scena adesso non previsti, sarà il prescelto per guidare l’attacco alla ricerca del quarto gol nelle ultime quattro partite tra Salernitana, Verona e Monza (a Roma è rimasto in panchina). È avanti nelle gerarchie rispetto a Nzola e aspetta soltanto di scrivere un’altra pagina domani con il Torino.