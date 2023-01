GAZZETTA, Basta il gol di Barak per stendere la Samp

Come riportato da La Gazzetta dello Sport una mezza rovesciata di Antonin Barak e una mezza Fiorentina possono bastare per la Sampdoria. Una partita a senso unico per almeno sessanta minuti. E le ragioni erano semplici. La Fiorentina ci tiene eccome ad andare avanti in coppa, la Samp invece deve mettere tutte le sue energie in campionato per provare a centrare il miracolo-salvezza e la prossima sfida con l’Empoli è fondamentale per alimentare il fuocherello della speranza. Adesso la Viola ha l’occasione di giocarsi il primo febbraio in casa col Torino (al posto che in trasferta col Milan) l’accesso alle semifinali che aveva conquistato anche la scorsa stagione, perdendo con la Juve. Chance da non perdere perché, visto il ritardo in campionato, la coppa potrebbe essere davvero la strada buona per centrare l’Europa.