GAZZETTA, Badelj: "Viola, mai smesso di pensarti"

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Prima il ricordo commosso dell'amico Davide Astori: "Pochi giorni fa la radio ha trasmesso "La terra degli Uomini", la nostra canzone, la canzone di Davide. Avevo i brividi, ho dovuto spegnerla". Poi l'analisi della sfida di stasera contro la Lazio, a suo avviso avversario temibile: "Milinkovic-Savic può risolvere tutto con un colpo, Correa nell'uno contro uno è micidiale, se Immobile sta bene si parte 1-0 per loro... Ma un successo alimenterebbe in noi la consapevolezza di poter arrivare quarti o quinti in classifica". Il croato si sofferma anche sulla sua avventura in biancoceleste, andata non proprio come sperava: "E' stata soprattutto colpa mia, ho faticato fin dal primo giorno. Poi per come gioca la Lazio è più adatto Lucas Leiva di me, in quanto più incontrista e fisico". Mentre sul suo ritorno a Firenze non ha avuto dubbi fin dal primo momento: "Appena il mio procuratore me l'ha chiesto ho detto subito di sì. A Roma non ho passato un solo giorno senza pensare alla Fiorentina". E la nuova squadra cui Badelj si è unito pare finalmente aver trovato fiducia, almeno a suo parere: "All'inizio percepivo ansia dovuta al campionato scorso, il passaggio chiave è stato contro la Samp. Erano tutti con noi, questo fa la differenza".