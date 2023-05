GAZZETTA, Attenzione e coraggio per ribaltare il Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella fase ad eliminazione diretta della Conference League, la Viola da trasferta è semplicemente stata perfetta. Quattro i gol segnati a Braga nel playoff, quattro al Sivasspor negli ottavi di finale, ancora quattro le reti infilate nella porta del Lech Poznan in Polonia nell’andata dei quarti . Se poi si considera il girone le vittorie fuori casa sono addirittura 5. In Svizzera ne basterebbero la metà per passare il turno, a patto di non subire reti. Una cosa è certa. La Fiorentina deve vincere per agguantare la seconda finale stagionale dopo quella di Coppa Italia, il punteggio in caso stabilirà se serviranno o meno i supplementari. Domani, anche con un risultato diverso, il Basilea avrebbe continuato a proporre il proprio calcio con tre difensori che diventano quasi sempre cinque, linee bloccate e ripartenze veloci. Il gol di vantaggio con cui partirà (a Firenze 2-1 per gli svizzeri), rafforza ulteriormente l’idea di partita voluta da Vogel. La Fiorentina dovrà invece “offendere”, ma vuole farlo con criterio. Servirà una gara “pazientemente d’attacco” ricordandosi che il gol deve arrivare, ma non è detto che la questione debba risolversi subito. Tutti esauriti i 1800 biglietti del settore ospiti, ma i tifosi toscani saranno di più considerando l’acquisto di tagliandi in altre parti dello stadio. La dirigenza viola partirà per la Svizzera al completo: ci sarà anche il presidente Rocco Commisso. La Fiorentina cerca l’impresa, sognando Praga.