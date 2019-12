GAZZETTA, A gennaio via Pedro, idea Kalinic davanti

L'imminente mercato di gennaio, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà occasione per nuovi innesti nel reparto offensivo della Fiorentina. E se Vlahovic è intoccabile, lo stesso non si può dire per Pedro: il brasiliano tornerà quasi sicuramente a giocare in prestito in patria, per i prossimi sei mesi. Il Flamengo lo vorrebbe addirittura prenderlo a titolo definitivo, anche se l'idea è di cederlo temporaneamente.

Per quanto riguarda i nomi in entrata, è stato fatto un sondaggio a vuoto per Simone Zaza del Torino, mentre Andrea Petagna non convince. Il nome più caldo ad oggi, sottolineano sul quotidiano, sarebbe quello di Nikola Kalinic, la cui avventura alla Roma è ai titoli di coda. Il problema, si legge, sarebbe il suo addio tormentato con squadra e piazza, anche se il ds Pradè sta lavorando ad un prestito di 6 mesi.