GATTUSO, Oggi dovrebbe incontrare ADL. La Cina...

Come scrive Tuttosport, anche il Napoli sta pensando ad un potenziale cambio in panchina: la posizione di Ancelotti dopo il pareggio a Udine è tutt'altro che salda. Per questo il presidente Aurelio De Laurentiis oggi dovrebbe incontrare Gennaro Gattuso nei suoi uffici a Roma. Sul tecnico - accostato anche alla Fiorentina nonostante le smentite delle parti - ci sarebbe anche un'offerta del Guagnzhou in Cina.