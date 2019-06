GATTUSO, Il tecnico interessato al progetto Fiorentina

L'edizione di Tuttosport parla delle dinamiche che si stanno sviluppando attorno alle panchine di Serie A. In particolare la Roma è in cerca di un allenatore che possa far ripartire i giallorossi dopo la deludente stagione, e l'ala italiana del club capitanata da Totti e Fienga vorrebbe Rino Gattuso per il prossimo anno. Il tecnico però - riporta il quotidiano - in questo momento sarebbe più interessato o al progetto Fiorentina o ad una soluzione all'estero.