GATTUSO, Ha stima verso Commisso ma va a Napoli

Gennaro Gattuso, concordano i vari media nazionali, presto sarà il nuovo allenatore del Napoli, al posto dell'uscente Carlo Ancelotti. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega come all'ex tecnico del Milan fosse pervenuto pure un certo interessamento da parte della Fiorentina. Gattuso, si legge, stima Rocco Commisso ed ha apprezzato molto le parole del presidente viola nei suoi confronti (LEGGI QUI), ma tenere i piedi in due scarpe non fa parte del suo essere, ed ha preferito giocarsi la soluzione partenopea, dove non parte da traghettatore. Anzi: dopo la partita di questa sera col Genk, ultima di Ancelotti in panchina, Ringhio firmerà un contratto di 18 mesi. Sfumata perciò una possibile soluzione per la successione di Vincenzo Montella sulla panchina gigliata.