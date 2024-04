GASPERINI, Cordone di sicurezza ad hoc in tribuna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina-Atalanta nasconde molte sfide nella sfida, come si suol dire. Una fra le quali la rivalità con Gian Piero Gasperini, divenuta un classico. Il Corriere Fiorentino, questa mattina in edicola, sottolinea come il tecnico dei nerazzurri sarà in panchina in quanto squalificato e, proprio perché da queste parti riceve ormai da anni accoglienze a dir poco frizzanti, verrà per lui predisposto in tribuna un particolare cordone di sicurezza.