GANDINI, In pole per il ruolo di ad. E Scolari...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso sta lavorando ai quadri societari. Joe Barone sarà il referente di tutte le aree, mentre Giancarlo Antognoni il garante sportivo. Per il ruolo di amministratore delegato in pole c’è Umberto Gandini che ieri ha avuto un lungo confronto telefonico con gli avvocati di Commisso. Non siamo alla firma ma comunque a un passo dall’accordo. Gandini, ambasciatore perfetto per i suoi rapporti in Europa, avrà come primo compito quello di convincere l’Uefa a dare a Commisso la possibilità di investire qualche euro in più sul mercato. Ieri intanto il magnate ha avuto un contatto con Luca Scolari, che al momento però è solo un’alternativa.