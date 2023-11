GALLI, Restyling Franchi obbrobrio: sarà un disastro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sempre a proposito del tema legato al restyling dello stadio Franchi, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone questa mattina un'intervista a Giovanni Galli, ex portiere viola e oggi consigliere regionale in Toscana della Lega. Ecco le sue parole sul tema-stadio: "Ho molti dubbi sul tema. Anche da un punto di vista estetico, perché l’Artemio Franchi ristrutturato in questo modo sarebbe un obbrobrio, anche se alla fine venisse completamente coperto.

Perché è uno stadio costruito dentro un altro stadio, come nel caso delle due curve. L’idea della ristrutturazione con questa formula secondo me è un disastro perché si buttano via i soldi e non si risolve nulla. Mi viene anche da ridere, perché è stato pure denominato “ad alta attrazione turistica” ma io non ho mai visto turisti giapponesi o cinesi venire a farsi le foto con quest’opera architettonica, senza la partita"