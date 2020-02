GALLI, Pioli uomo con la U maiuscola. Sabato sera...

Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Milan, ha commentato a Tuttosport i temi relativi alla partita ad iniziare da Stefano Pioli, a suo dire un uomo con la U maiuscola. Questo ovviamente anche per quanto fatto dopo la tragedia di Astori, prendendo in mano la squadra. Sulla sfida di sabato sera, ha detto: "Credo possa mostrare quelle che sono le ambizioni di entrambe le compagini". Dunque sarà una gara esplicativa.