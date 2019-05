GAGLIARDINI, Con Conte verrà tolto dal mercato

EX VIOLA GUIDI, RISOLTO IL CONTRATTO CON L'ITALIA UNDER 19 La FIGC ha comunicato quest'oggi, tramite un comunicato, che è stato risolto consensualmente il rapporto tra la Federazione e il tecnico della Nazionale Under 19 Federico Guidi. La squadra azzurra si è qualificata alla Fase Finale europea, in programma... La FIGC ha comunicato quest'oggi, tramite un comunicato, che è stato risolto consensualmente il rapporto tra la Federazione e il tecnico della Nazionale Under 19 Federico Guidi. La squadra azzurra si è qualificata alla Fase Finale europea, in programma... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi