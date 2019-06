FUTURO, Calciatori sorpresi dal cambio. E Montella...

A rimanere maggiormente colpiti da questo repentino cambio di società - racconta La Nazione in edicola oggi - sono stati in particolar modo i giocatori, quasi tutti impegnati con le vacanze estive o gli appuntamenti con le rispettive Nazionali. Mai, raccontano quanti hanno avuto modo di parlare con loro in queste ore, si sarebbero aspettati il cambio al vertice della società, specie dopo l’attenzione con cui Diego e Andrea Della Valle avevano seguito l’avvicinamento alla partita di campionato contro il Genoa di fine maggio. Adesso per Pezzella e compagni si aprirà la fase dei grandi interrogativi: quale sarà la gestione che la nuova dirigenza farà del parco calciatori? Intanto c'è attesa anche per il destino di Montella: nelle prossime ore è in ogni caso previsto un contatto tra le parti, un confronto nel quale il tycoon potrebbe già comunicare la sua scelta per la panchina della prossima stagione.