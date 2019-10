FREY, Ribery un leader. Drago deve gestire...

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino ed ha detto la sua sui temi legati ai viola: "Finalmente torno a casa mia, sarò allo stadio contro l'Udinese". Il francese ha poi ricordato il legame con il capoluogo toscano raccontando come lo stesso si sia rafforzato nel periodo in cui ha avuto qualche problema di salute e molti gli sono stati vicini. Il portiere ex Inter ha finito per dire la sua anche su Ribery e Dragowski: "L'ex Bayern è un campione, un leader, si è innamorato di Firenze come tutti quelli che sono stati qua. Bart invece adesso deve gestire la pressione e rimanere tranquillo, però deve capire che non è più ad Empoli". Un commento infine su due giovani italiani come Chiesa e Castrovilli, il francese spiega come per il primo sia stato inevitabile un contraccolpo dopo un'estate del genere, mentre il secondo è una sorpresa anche per lui: "I giovani devono restare, io chiesi quanto ci tenessero a far bene e mi convinsero: l'anno dopo giocavo la Champions".