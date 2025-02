Frey junior protagonista con la Pianese: "Mio padre mi sprona mentalmente"

vedi letture

Daniel Frey, figlio dell’ex portiere viola Sebastien, ha realizzato due reti fondamentali nell’ultimo mese per l’andamento positivo della Pianese, sesta da neopromossa nel girone B di serie C e, di fatto, già salva e con buone possibilità di raggiungere i playoff. Più che soddisfacente il rendimento di Frey junior, cresciuto macinando chilometri sulla fascia, un po’ da terzino e un po’ da esterno. Ora come trequartista sta dando il meglio.

"Alla Cremonese stavo per esordire in B ma mi fermai a causa di un problema muscolare - le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino - Dovetti festeggiare la promozione in A senza poter scendere in campo. Adesso spero di aver trovate un po’ di continuità, mio padre era felicissimo per i miei gol e mi ha detto che ci sto mettendo personalità, carattere. Mi ha sempre spinto a non mollare, nemmeno nei momenti più complicati. Con lui mi confronto sull’aspetto mentale, non su quello tecnico".