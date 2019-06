FRANCHI, Verso il progetto restyling. La Mercafir...

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione, dopo l'incontro avvenuto ieri tra Rocco Commisso e Dario Nardella a Palazzo Vecchio prende sempre più corpo l'ipotesi di un restyling dello stadio Artemio Franchi.

Comune e società viola non vogliono fare proclami prima di essere certi sul da farsi, ma anche se non è ancora tramontata l'idea del nuovo stadio nella zona Mercafir al momento sistemare e migliorare l'attuale stadio dove gioca la Fiorentina pare la soluzione migliore. L'idea non dispiace neanche al Soprintendente alle Belle Arti e al Paesaggio, Andrea Pessina, che interpellato ha detto: "Gli edifici, anche monumenti, non sono fatti per essere eterni e sono ammessi per principio interventi manutentivi per prolungarne la vita. Bisogna viaggiare sull’equilibrio fra la necessità di tutela del Franchi con le esigenze di superamento delle barriere architettoniche, di una copertura che si distingua ma senza confliggere con gli elementi presenti, di un maggiore comfort dello stadio e di servizi". Il tempo stringe e in nome del motto "fast, fast, fast", quella del restyling è l'ipotesi più probabile per lo stadio della Fiorentina.