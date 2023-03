FRANCHI, Venduti 35 mila biglietti, il record è vicino

Come scritto dal Corriere Fiorentino sale alta, a Firenze, la febbre del sabato sera. Il riferimento è alla sfida in programma alle 20.45 col Milan, e ad una risposta da record da parte dei tifosi. A ieri infatti, erano circa 13 mila i biglietti venduti che, uniti ai 21.927 abbonati, portano ad immaginare un Franchi praticamente esaurito. Certo, sul dato influisce anche il fatto che per questa partita non sono previste limitazioni alla vendita online né per residenza né per possesso di tessera del tifoso il che agevola anche i tifosi del Milan. La sensazione comunque (visto che a metà settimana sono già 34 mila le presenze stimate) è che si viaggi spediti verso il record stagionale, superando quindi i circa 37 mila presenti in occasione della gara con l’Inter dell’ottobre scorso. Una bella notizia per la Fiorentina, che cercherà di sfruttare la spinta dello stadio per ritrovare un successo che in casa manca addirittura dal 7 gennaio scorso quando, grazie al rigore allo scadere di Nico Gonzalez, i viola superarono il Sassuolo. Quella di sabato tra l’altro, sarà l’ultima gara alla quale assisterà Rocco Commisso prima di far ritorno negli Usa.