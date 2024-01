FRANCHI, Tifo schierato. Striscioni contro Nardella

FirenzeViola.it

Uno dei temi di attualità in casa Fiorentina è sicuramente quello riguardante lo stadio Artemio Franchi. Ormai da giorni è in corso un dibattito tra il Comune e la società viola in merito al restyling dell'impianto di Campo di Marte. La Fiorentina vorrebbe un intervento del Governo per prolungare la fine dei lavori, e poter di conseguenza giocare al Franchi anche la prossima stagione, dall'altra il Comune di Firenze e, soprattutto, il Sindaco Dario Nardella. Come riporta La Nazione oggi in edicola, i tifosi viola ieri si sono schierati apertamente a favore della società di Rocco Commisso esibendo tre striscioni indirizzati all'Amministrazione Comunale.

Dal "Nardella tranquillo alla copertura ci s’e’ pensato noi", esposto poco prima dell'inizio del match con dietro alcuni gazebo, al "Firenze e Fiorentina connubio per l’eternità. Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città". Non solo, prima dell'inizio della sfida sui cancelli intorno al Franchi sono stati affissi anche dei volantini che ritraevano Nardella e il Governatore della Toscana Eugenio Giani abbracciati, con la scritta "Franchi traditori". Al momento nè il Sindaco in prima persona nè Palazzo Vecchio hanno deciso di replicare ai tifosi viola.