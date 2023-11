FRANCHI, Superata la quota dei 35mila biglietti venduti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cresce l'attesa a Firenze per la partita di domenica sera contro la Juventus. Così come, riporta La Nazione, crescono i biglietti venduti ormai ampiamente oltre il record stagionale. Sfondato nelle ultime ore il muro dei 35.000 attesi sugli spalti, che era un po’ il primo traguardo che si era prefissata la società. Il prossimo step è quello di raggiungere il dato dello scorso anno, quando per Fiorentina-Juventus arrivarono al ‘Franchi’ 36.550 tifosi. La Curva Fiesole è praticamente sold-out, la Maratona già al 94% della capienza: il Franchi sarà un catino bollente.