FRANCHI, Stasera in 20mila ma nessun piano speciale

Come anticipato da FirenzeViola.it, questa sera al Franchi saranno circa 20mila gli spettatori presenti. A scriverlo è anche il Corriere dello Sport - Stadio, che sottolinea inoltre come nonostante i tifosi da Roma siano oltre le 2mila presenze non è stato previsto alcun piano speciale per la sicurezza. Saranno solo aumentati - a partire da stamani - i controlli ai caselli autostradali da parte della polizia.