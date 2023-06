FRANCHI, Stadio stracolmo senza giocatori in campo

FirenzeViola.it

La Repubblica Firenze dedica un articolo ai tifosi che sono andati ieri sera al Franchi per assistere alla finale di Conference League contro il West Ham. Nonostante lo stadio vuoto gli spalti erano pieni: si percepiva tensione, adrenalina e fibrillazione come se ci fossero i giocatori in campo. Quello di ieri sera è stata l'ultima partita di una stagione che ha visto la Fiorentina protagonista, che è arrivata due volte in finale: una in Coppa Italia e un in Conference.

A Praga è potuta andare solo una piccola parte della tifoseria, quindi migliaia di persone si sono riversate dentro il Franchi. "Si accende il collegamento da Praga. Esplode un grido. Una città si ferma", oltre che allo stadio sono presenti maxischermi anche in giro per la città: dai lungarni ai circoli dei pub. I tifosi allo stadio gridano, si sbracciano, si arrabbiano quando viene colpito Biraghi. Poi l'illusione del gol, le proteste per il rigore, l'esultanza per il gol del pareggio e al novantesimo il gelo.