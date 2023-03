FRANCHI, Sogno Euro2032. Ma adesso c'è da correre

Da ieri è ufficiale. Firenze e lo stadio Franchi si candidano ad ospitare l’Europeo 2032. Come spiega stamani Il Corriere Fiorentino, nell’ampio dossier della Figc presentato all’Uefa a novembre, la casa viola era stata già indicata come uno dei possibili impianti in cui far svolgere la competizione, ma le firme di ieri a Palazzo Vecchio rappresentano comunque un passo avanti formale di non secondaria importanza. Per la città sarebbe un successo enorme ma anche la Fiorentina potrebbe indirettamente beneficiarne. Prima però c’è da chiudere la partita del restyling. I lavori allo stadio partiranno entro la fine di quest’anno e dovranno completarsi entro il 2026: l’idea del Comune, della Fiorentina e dei tifosi viola è inaugurarlo sabato 29 agosto 2026, nel giorno del centenario della Fiorentina. Il prossimo obiettivo è approvare il progetto definitivo, con delibera di giunta comunale già entro marzo o al massimo entro il 15 aprile, in maniera da procedere con l’aggiudicazione della gara per i lavori entro il 30 giugno.