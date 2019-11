FRANCHI, Si va verso la quota 33mila spettatori

Come sottolinea La Nazione, nonostante le previsioni meteorologiche non esaltanti saranno ben oltre 30mila gli spettatori al Franchi questa sera. Anche se nel computo non finiranno i 400 tagliandi omaggio destinati alla società di calcio giovanile dell'Affrico, né quelli regalati agli Under 14. Sono ancora disponibili gli "ultimi" posti in tribuna d'onore, tribuna laterale, parterre di tribuna laterale, maratona e nelle due curve. L'unico settore vuoto è quello riservato agli ospiti.