FRANCHI, Restyling? Diminuiva aree commerciali

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla del futuro dello stadio Artemio Franchi. Ieri il sindaco Dario Nardella e il soprintendente Andrea Pessina hanno parlato alla stampa chiarendo sui possibili interventi ai quali potrebbe andare incontro lo stadio Franchi. Quello che voleva fare la Fiorentina al Franchi è impossibile, nonostante la soprintendenza lasci aperta la porta ad altre soluzioni (improbabili, per le esigenze dichiarate dalla società di Commisso). Il Comune dà per scontato l’addio dei viola al Franchi, su cui si apre una partita difficile tra ristrutturazione e ridisegno delle funzioni.

Come prima idea Rocco Commisso aveva pensato di fare un restyling del Franchi ma il punto è che appoggiando le curve nuove, più vicine, su quelli esistenti — come si capisce dagli altri progetti — non si libera le aree e gli spazi commerciali che aveva in mente Rocco Commisso. L’alternativa era concedere i campini o altre aree contigue per metterci gli spazi commerciali. Ma serviva una variante urbanistica: altro che fast, fast, fast....