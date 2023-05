FRANCHI, Restyling andrà avanti un pezzo alla volta

FirenzeViola.it

Come riportato da La Repubblica (Firenze) il nuovo stadio Franchi sarà costruito per step. A pezzi, per dirla senza inglesismi. Cioè: intanto una sorta di “lotto 1”, la parte più corposa e finanziabile coi 135-140 milioni assegnati dallo Stato, ovvero le nuove curve e la copertura, magari senza i pannelli fotovoltaici in cima. Poi, quando e se arriveranno anche i 55 milioni ora sfumati dal Pnrr, il “lotto 2”, quel che manca: la parte commerciale interna, i sottocurva, le sistemazioni urbane. Giusto ieri il ministro dello sport Abodi ha chiarito che per adeguare gli stadi italiani a Euro 2032 occorreranno 1,5 miliardi di euro e certo Firenze potrebbe avere la sua parte e trovar lì i 55 milioni. Oppure chissà, forse un domani le opere mancanti potranno anche essere fatte da chi prenderà in gestione l’impianto in cambio di un accordo sul canone annuale. Anche se la Fiorentina ora non ne vuole sentir parlare. Renzi continua a cannoneggiare chiedendo che Palazzo Vecchio sospenda la gara, Commisso ha avvertito che lui ora non tirerà fuori un penny per mettere una toppa ai soldi che l’Europa non dà più (il progetto vale 200 milioni, ne mancano 55), ma la linea di Dario Nardella non cambia: tirare dritto col bando di gara e intanto premere sul governo per i soldi. La procedura d’invito alle ditte per fare i lavori ( e il progetto esecutivo), che vale 200 milioni, non verrà fermata ora. Quando ci sarà la revoca formale dei 55 milioni verrà forse rivista e andrà fatto un contratto adhoc col costruttore individuato. Senza più il vincolo di un finanziamento diretto europeo Pnrr forse anche la faccenda del trasloco della Fiorentina potrebbe prendere un’altra piega: il governo potrebbe concedere una deroga sul 2026 ai denari per ora assegnati trattandosi di un fondo nazionale e poter fare i lavori a step renderà comunque il trasloco forse non obbligato. Se fosse necessario, Empoli è opzione complicata: si valutano il Ridolfi e il Padovani, ma per l’adeguamento servirebbero 3 milioni.