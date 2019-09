FRANCHI, Pronta coreografia per tutto lo stadio

Come sottolinea stamani Il Corriere dello Sport-Stadio, anche quest’anno Firenze si prepara nel modo migliore alla sfida contro la Juventus in programma sabato allo stadio Franchi ed è per questo che - fa sapere il quotidiano - è stato previsto che venga realizzata una coreografia che coinvolgerà l’intero Franchi, che sarà pieno come non mai. Il giornale poi fa l’elenco di quelli che sono stati i successi più belli sui bianconeri, rifacendosi alla vittoria del 2017 con Kalinic e Badelj (l'ultima sui bianconeri, dopo la quale sono arrivati due ko) ma soprattutto quella del 20 ottobre 2013 con la tripletta di Pepito Rossi e la rete di Joaquin.