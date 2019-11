FRANCHI, Parla Fuksas: "Va modificato. I DV..."

In merito alla questione stadio il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha interpellato l'archistar Massimiliano Fuksas, che da domani sarà a Firenze e si è espresso sul Franchi: "Uno stadio vuoto è peggio di un buco nero, è un non senso. E il Franchi, senza una tutela, in pochi decenni crollerebbe". Poi fa un paragone con uno stadio abbandonato, il Flaminio (QUI le foto) e sottolinea che quando c'è la volontà di intervenire una soluzione si trova. "Se invece l’obiettivo è fare uno stadio il più moderno possibile, allora è inutile parlarne".

Tra le altre cose poi Fuksas ha risposto anche ad una domanda sull'eventuale progetto previsto per lui dai Della Valle a Castello: "Non aver potuto portare in fondo il progetto dei Della Valle è una delle mie più profonde ferite professionali".