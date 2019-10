FRANCHI, No abbandono: lì rugby, atletica e altri sport

Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola viene sottolineato il concetto evidenziato ieri da Nardella. Dopo la conclusione dei lavori per il nuovo stadio, infatti, il Franchi - impianto attuale - non sarà più utilizzato e rischia l'abbandono. Una situazione che non può essere presa in considerazione: un'idea per mantenerlo attivo è spostare lì altre discipline sportive, quali rugby e atletica.