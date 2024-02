FRANCHI, Nel 2024/25 sarà chiusa la Curva Fiesole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna di Repubblica informa sulle prossime tappe per il restyling del Franchi, segnalando come il quartier generale dei cantieri sorgerà al Cerreti 1, sui campi in sintetico attualmente in uso dall'Aics: lì alloggeranno nei prefabbricati gli operai a partire da marzo. Ad aprile inizieranno i lavori sul Padovani, della durata prevista di un anno mentre per quanto riguarda il Franchi, i lavori cominceranno con l'abbattimento del vecchio tabellone segnapunti. Ma il vero lavoro inizierà a marzo con i cantieri sulla curva Ferrovia che sarà chiusa a fine campionato e riaperta a settembre perché nel prossimo campionato sarà chiusa la Curva Fiesole, su cui inizieranno i lavori a giugno.

È questa la prima road map stabilita da Palazzo Vecchio.