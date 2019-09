FRANCHI, Nardella porta il caso-curve dal ministro

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si continua ad analizzare il tema stadio, soprattutto per quanto riguarda la questione del restyling. Dopo il no del soprintendente all'abbattimento delle curve, Nardella vuole convincere il ministro Franceschini. Il Comune prova quindi l'ultima carta per salvare il progetto di Commisso: l'intercessione del ministro dei Beni Culturali Franceschini. Il soprintendente Pessina suggerisce l'aggiunta di 'curve interne', ipotesi che però Commisso non contempla. Il Comune di Firenze e il sindaco Dario Nardella vuole capire, contattando il ministro, se è possibile instaurare una trattativa con la Soprintendenza per trovare un accorso. Già nei prossimi giorni Nardella potrebbe andare a Roma. Se la Soprintendenza non dovesse cambiare idea, tornerebbe in auge l'idea dello stadio nuovo nell'area Mercafir oppure a Campi Bisenzio. I problemi dell'eventuale impianto in Viale Guidoni sono i tempi e i costi del trasferimento del mercato ortofrutticolo.