FRANCHI, La soluzione in caso di addio della Viola

A tenere banco per quanto riguarda la questione stadio è anche il futuro dell'Artemio Franchi. Su questo, però, il sindaco Dario Nardella sembra non avere dubbi quando dalle Pavoniere - dove si trovava per un evento del Psi - dice: "Se la Fiorentina deciderà di fare lo stadio nuovo, il Comune si farà carico del restyling del Franchi. Lo faremo senza abbattere le curve, con una soluzione meno impattante. Ripristineremo la pista di atletica, com’era lo stadio di Nervi originario. Perché si può utilizzare anche per la candidatura alle Olimpiadi e, perché no, per gli Europei di atletica che richiedono in città due grandi piste di atletica". Queste le parole riportate da La Nazione.