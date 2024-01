FRANCHI, Inizia la battaglia politica. Scontro sul Padovani

FirenzeViola.it

Che succederà al Franchi? Una domanda che i fiorentini si pongono da tempo immemore e più che mai attuale. La Nazione ricostruisce le ultime nebulose evoluzioni di un progetto che si è trasformato in disputa politica. Perché c'è anche da rispondere a un'altra domanda, ovvero dove giocherà la Fiorentina durante il restyling dell'impianto, e sull'ipotesi Padovani ieri si sono scornati in consiglio comunale, con l'attacco dell'assessore allo Sport Cosimo Guccione, che ha criticato le dichiarazioni di Salvini e la risposta di Italia Viva che accusa Guccione di aver fatto poca chiarezza sui lavori del Padovani.

Insomma, intorno allo stadio Franchi è ancora, sempre polemica. Come scrive la Nazione, lo è quasi un secolo: -Già negli anni ’30 chi non aveva il biglietto per sedere sotto la pensilina a sbalzo del Nervi si lamentava così: ’Ma perché devo venir a pigliar l’acqua?». Nel 1950 fu proprio a Nervi che venne affidato il compito di ampliare la capienza del suo gioiello. Tutto resterà com’è, ma la storia ci lascia in dote uno schizzo di come sarebbe potuto diventare l’impianto, ’raddoppiato’ in altezza in Maratona e tribuna. Quarant’anni dopo, prima di Italia ’90, si mise pre la prima volta mano allo stadio: campo abbassato, via la pista di atletica, ecco i parterre. Primi 2000, era Della Valle. Spunta l’ipotesi Castello e con lei un progetto faraonico di Massimiliano Fuksas, uno stadio che sembra un’astronave leggera. Salta anche quello. Nel 2016 Della Valle torna alla carica: Mercafir, un maxi stadio modello Bordeaux. Risalta tutto. Arriva infine dagli Usa Commisso che punta a un impianto nuovo di zecca. Palazzo Vecchio s’impunta sul restyling del Franchi. E il resto è cronaca di questi giorni-.