FRANCHI, In 32.000 con la Roma: ospiti sold-out

Come spiega questa mattina La Nazione, lo stadio «Franchi» è pronto per un’altra notte da pienone, anche se per l’ultima del 2019 della Fiorentina non è atteso il tutto esaurito. La Roma da sempre stuzzica gli appetiti dei tifosi viola che hanno scelto di seguire in un numero cospicuo Pezzella e compagni anche per l’ultima gara dell’anno. Le cifre definitive saranno rese note soltanto all’intervallo della gara con i giallorossi ma la sensazione è che con la squadra di Fonseca possa essere raggiunto il dato dei 32.000 spettatori: una cifra non eccessivamente alta (inferiore ai 37.000 registrata contro i nerazzurri) figlia soprattutto del giorno lavorativo in cui andrà in scena la partita e di un meteo che non promette nulla di buono. La prevendita per la gara non è andata a gonfie vele fin dai primi giorni dalla messa in vendita dei tagliandi mentre in compenso è stata ottima la risposta da Roma, visto che i tagliandi per il settore ospiti (in tutto 2.500) sono andati esauriti già nel corso della giornata di lunedì.