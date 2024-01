FRANCHI, I veri vincitori sono Commisso e Barone

FirenzeViola.it

Nel suo pezzo di commento alle novità inerenti la questione stadio il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti ha sottolineato come sia la Fiorentina, nelle persone del suo presidente Rocco Commisso e del DG Joe Barone, ad essere uscita vincitrice. Sfruttando le imminenti elezioni amministrative nel capoluogo toscano, i massimi dirigenti viola hanno orientato le pulsioni della piazza verso i loro obiettivi, ovvero giocare a Firenze e non finanziare progetti non di loro proprietà. Così il Sindaco Dario Nardella, di cui va sottolineata la volontà di portare in fondo il progetto, ha dichiarato ieri che la Fiorentina potrà giocare al Franchi durante i lavori la prossima stagione e potrà disputare le proprie gare interne al Padovani, riadattato alla Serie A, nella stagione precedente a quella del centenario.

Dopo che il tema stadio era ormai entrato prepotentemente nella battaglia elettorale, il Sindaco, per non farlo diventare un punto di rottura per il suo partito, ha dovuto piegarsi alle richieste della società viola. A questo punto si attende la risposta ufficiale della Fiorentina perché, nonostante Nardella abbia annunciato la contentezza anche della controparte, il club gigliato è rimasto in silenzio. Un silenzio che non si sa se è sinonimo di soddisfazione o di nuove perplessità e dubbi. Vedremo quando il Franchi, si spera, sia pronto per ospitare nuovamente a pieno regime la Fiorentina nell'anno del centenario. L'unico problema, scrive De Ponti, è il fatto che "Palazzo Vecchio, accettando ogni richiesta, ha creato un precedente pericoloso".