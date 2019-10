FRANCHI, I fischi sono per l'arbitro e per Milinkovic

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Rocco Commisso e di come si sia svolta la sconfitta con la Lazio allo stadio. Al Franchi succede anche che la curva esponga uno striscione in inglese, come quello che ieri recitava: "Fight like your fans", combatti come i tuoi tifosi. È l'effetto del presidente applaudito sempre, anche prima del match con la moglie Catherine, il figlio Joseph e Joe Barone accanto a lui.

Il tycoon ha dato un bacio a Chiesa e poi ha svelato che con il ds (Pradè, ndr) penseranno alla squadra del futuro in questi giorni in cui Commisso resterà a Firenze. L'unica delusione è che dopo le Women e la squadra maschile ieri sera, il presidente debba ancora vedere la sua prima vittoria. Ma i fischi del pubblico al termine del match sono stati per l'arbitro, dopo quelli a Milinkovic-Savic una volta sostituito.