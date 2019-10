Entusiasmo alle stelle per la Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione non sono già più disponibili i biglietti in Curva Fiesole ed in Maratona per il lunch match contro l'Udinese di Tudor. Disponibile ancora qualche posto per il parterre, ma le due vittorie consecutive della squadra di Montella hanno portato i tifosi a prendere d'assalto le biglietterie.