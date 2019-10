FRANCHI, È terzo in Serie A per tifosi a partita

L'edizione odierna de La Repubblica parla dei dati impressionanti che i tifosi della Fiorentina stanno facendo registrare quest'anno. Perché se già per numero di abbonamenti la società viola aveva fatto il quarto miglior risultato di sempre della storia viola con oltre 28.000 tessere, anche le presenze al Franchi quest'anno hanno fatto posizionare la Fiorentina al terzo posto in Serie A in questa speciale classifica, dopo le sole Inter e Milan. Il dato impressiona, perché la Fiorentina ha avuto più presenze allo stadio di squadre come Juventus, Napoli o Roma.

