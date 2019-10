FRANCHI, È il quarto stadio per media spettatori

Sulle pagine de La Nazione si analizza la grande affluenza dei tifosi domani allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per assistere a Fiorentina-Udinese. La partita non è certo di cartello, eppure anche domani per il quarto appuntamento consecutivo saranno oltre 30.000 telespettatori che si godranno la gara. I biglietti per la Curva Fiesole e la Maratona sono anti esauriti e tutto lascia pensare che saranno oltre 35.000 spettatori. In totale sono più di 107.00 i tifosi che nell'arco di 270' hanno assistito allo stadio alle prime tre uscite interne dei viola. L'Olimpico, il San Paolo e Marassi sono dietro rispetto a Firenze in questa classifica. E guardando a quelle che erano le cifre di un anno, l'upgrade è sotto gli occhi di tutti e l'aumento del dato degli abbonati è del 32%. L'effetto R (Rocco&Ribéry) è incontenibile e si vede. Numeri alla mano, l'aumento di pubblico registrato fino ad oggi è del 20,9%.