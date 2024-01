FRANCHI, È gelo. In Europa sarà Bologna o Reggio Emilia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo due ore di incontro in Prefettura sulla questione stadio, tra l’Empoli, la Fiorentina, i Comuni e il governatore Giani, la soluzione è lontana. Lontanissima: i due club e la rappresentante dell’amministrazione empolese sembrano i più freddi sull’ipotesi che il Castellani ospiti le partite della Fiorentina, orfana del Franchi per il restyling già in parte finanziato con 150 milioni di fondi pubblici. “No, assolutamente come siamo entrati, siamo usciti, anzi mi pare di poter dire che le ragioni che il comune di Empoli ha esposto fino a qui siano state forse maggiormente comprese”, ha ribadito la Barnini ai media presenti, tra i quali FirenzeViola.it.

Così come, allo stesso modo, il dg viola Joe Barone vede solo il Franchi tra le ipotesi. Quindi ok allo slittamento dell’inizio dei lavori (“Questa è un’opzione di cui abbiamo parlato”, dice Nardella), possibilità, comunque, da vagliare dal punto di vista tecnico e con il Governo (che per ora non apre) per non perdere i fondi del PNC. E non finisce qui: il 30 aprile, la UEFA deve sapere dove la Fiorentina giocherà le Coppe: a questo punto Reggio Emilia, o Bologna in considerazione del buon rapporto fra Commisso e Saputo, si legge su La Nazione. Mentre il 4 giugno, si deve comunicare il campo di gioco per il campionato. La Lega, presente al tavolo, ha spiegato che non può esistere incognita su più campi. E i tempi sulla realizzazione del Padovani non possono essere definiti in altro modo.