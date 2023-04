FRANCHI, Due strade per evitare il trasloco viola

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere Fiorentino sono tutti al lavoro per far restare la Fiorentina a Firenze durante il restyling del Franchi. O almeno nell’area fiorentina. All’orizzonte si affacciano due novità. La prima è che i tecnici, come ha spiegato il sindaco Dario Nardella, sono al lavoro per trovare soluzioni alternative al trasloco per le stagioni 2024/25 e 2025/26, riducendo per quanto possibile il numero di gare lontano dal Franchi a favore della coesistenza tra pubblico e cantieri. L’altra novità è che non è escluso che venga individuata un’altra area dove far sorgere un’arena provvisoria come stanno facendo a Bologna (con il club che in questo caso però sosterrà in proprio tutta la spesa). Un cambio di rotta rispetto alle scorse settimane visto che era stato il sindaco ad annunciare il trasferimento per due stagioni, con Nardella che ora si uniforma alle richieste della Fiorentina e all’auspicio della Regione.