FRANCHI, Costi e tempi del progetto di restyling

L'edizione odierna de La Repubblica sottolinea come per Commisso e la Fiorentina l'ipotesi preferita riguardo allo stadio sarebbe quella di un restyling dell'Artemio Franchi. Lo si capisce dai continui richiami alla Soprintendenza che dovrà valutare i progetti, tra i quali al momento quello dell'architetto Casamonti sembra la scelta più probabile.

L'idea dell'architetto che risponde allo studio Archea è quella di demolire le curve per costruire una struttura rettangolare capace di sorreggere la copertura integrale dello stadio. Un intervento che modificherà la forma a “D” del Franchi, trasformando Fiesole e Ferrovia da curve a gradinate come negli stadi di ultima generazione. Il costo del restyling è stimato in 150 milioni di euro e la durata dei lavori in tre anni, durante i quali la Fiorentina non dovrà giocare altrove perché si procederà per gradi: si partirà dalla demolizione e dal rifacimento della Ferrovia per poi passare alla Fiesole.