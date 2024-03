FRANCHI, Cosa succede ora. Patto Comune-Governo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione parla della questione Franchi riportando un faccia a faccia a strettissimo giro tra i tecnici di Palazzo Vecchio e quelli del Ministero oltre alla definizione di una tabella di marcia con nuove scadenze e tempistiche: le prossime due mosse in programma dopo l'arrivo dei 55 milioni per il restyling.

Il patto è che ora il Comune di Firenze riesca a individuare i progetti già finanziati o da finanziare dai quali drenare le risorse per spostarle sul Franchi: c'è già un lungo elenco di opere per un totale di almeno 160 milioni finanziate dal Comune con mutui, tra cui scuole e parchi. L'altra grana per Nardella riguarda gli altri sindaci che potrebbero stizzirsi per aver indirizzato 55milioni destinati ad altre opere, verso lo stadio di Firenze.