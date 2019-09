FRANCHI, Con stadio nuovo che fine farà? In Europa...

Lo stadio nuovo comperterebbe il rischio che lo Stadio Artemio Franchi di Firenze diventi un edificio abbandonato che porta degrado e insicurezza in un inter quartiere. Sulle pagine del Corriere Fiorentino si analizza i vari edifici lasciati precedentemente abbandonati (esempio: ippodromo de Le Mulina alle Cascine), e si evince come non sarebbe la prima volta considerando che vengono riportati molto esempi. Ma non solo a Firenze, anche nel resto di Europa per quanto riguarda gli stadi soprattutto in Inghilterra e in Francia. Gli inglesi non hanno avuto alcun dubbio quando si è trattato di demolire e ricostruire Wembley. Così anche in Spagna quando l'Atletico Madrid nel 2017 ha inaugurato il Wanda Metropolitano demolendo il precedente Vicente Calderon.